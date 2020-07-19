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Бейл ризикує більше не зіграти за Реал у Ла Лізі – валлієць через своє ж прохання не потрапив у заявку на останній тур

11:27 - Читать на русском
Бейл ризикує більше не зіграти за Реал у Ла Лізі – валлієць через своє ж прохання не потрапив у заявку на останній тур
Гарет Бейл (справа) / ФК Реал Мадрид

Вінгер Реала Гарет Бейл не допоможе своїй команді в заключному турі Прімери проти Леганеса.

 

31-річний валлієць особисто попросив Зінедіна Зідана не включати його в заявку на поєдинок заключного туру чемпіонату Іспанії проти Леганеса, інформує AS з посиланням на Onda Cero.

Реал може достроково розірвати контракт з Бейлом

Як відомо, цей матч вже нічого не вирішує для мадридців, які достроково стали чемпіонами. А от Леганесу, який перебуває в зоні вильоту, перемога може дозволити зберегти прописку в Прімері. Поєдинок Леганес – Реал відбудеться 19 липня, початок о 22:00.

Таким чином, Бейл може більше не зіграти за Реал у чемпіонаті Іспанії, адже його відхід влітку є цілком реальним. Нещодавно вінгер задрімав під час поєдинку, чим переповнив чашу терпіння Зідана та керівництва клубу.

Нагадаємо, валлієць перебрався у Реал в 2013 році з Тоттенхема за 100 млн євро. У сезоні 2019/20 відіграв лише 20 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти. Угода Бейла розрахована ще на 2 роки.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Гарет Бейл Леганес - Реал Мадрид
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