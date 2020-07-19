toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бейл рискует больше не сыграть за Реал в Ла Лиге – валлиец из-за своей же просьбы не попал в заявку на последний тур

19 июля 11:27 - Читати українською
Бейл рискует больше не сыграть за Реал в Ла Лиге – валлиец из-за своей же просьбы не попал в заявку на последний тур
Гарет Бейл (справа) / ФК Реал Мадрид

Вингер Реала Гарет Бейл не поможет своей команде в заключительном туре Примеры против Леганеса.

45+1’ Бриан Гил
79’ Роджер Ассале
 
Серхио Рамос 9’
Марко Асенсио 52’
9’ Серхио Рамос
45+1’ Бриан Гил
52’ Марко Асенсио
79’ Роджер Ассале

31-летний валлиец лично попросил Зинедина Зидана не включать его в заявку на поединок заключительного тура чемпионата Испании против Леганеса, информирует AS со ссылкой на Onda Cero.

Реал может досрочно расторгнуть контракт с Бейлом

Как известно, этот матч уже ничего не решает для мадридцев, которые досрочно стали чемпионами. А вот Леганесу, который находится в зоне вылета, победа может позволить сохранить прописку в Примере. Поединок Леганес – Реал состоится 19 июля, начало в 22:00.

Таким образом, Бэйл может больше не сыграть за Реал в чемпионате Испании, ведь его уход летом вполне реален. Недавно вингер задремал во время поединка, чем переполнил чашу терпения Зидана и руководства клуба.

Напомним, валлиец перебрался в Реал в 2013 году из Тоттенхэма за 100 млн евро. В сезоне 2019/20 сыграл лишь 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста. Соглашение Бейла рассчитано еще на 2 года.

Лунин эпично "привез" гол, но стал лучшим в матче и сохранил для Овьедо прописку в Сегунде – VAR спас от позора

blog_ava
"Вы прекрасно знаете, что вчера произошло": Шуфрич считает спектаклем борьбу Зари с Динамо за ЛЧ
20 июля
15206
Теги
Испания Гарет Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Леганес - Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
23
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук