Бейл рискует больше не сыграть за Реал в Ла Лиге – валлиец из-за своей же просьбы не попал в заявку на последний тур

Вингер Реала Гарет Бейл не поможет своей команде в заключительном туре Примеры против Леганеса.

31-летний валлиец лично попросил Зинедина Зидана не включать его в заявку на поединок заключительного тура чемпионата Испании против Леганеса, информирует AS со ссылкой на Onda Cero.

Реал может досрочно расторгнуть контракт с Бейлом

Как известно, этот матч уже ничего не решает для мадридцев, которые досрочно стали чемпионами. А вот Леганесу, который находится в зоне вылета, победа может позволить сохранить прописку в Примере. Поединок Леганес – Реал состоится 19 июля, начало в 22:00.

Таким образом, Бэйл может больше не сыграть за Реал в чемпионате Испании, ведь его уход летом вполне реален. Недавно вингер задремал во время поединка, чем переполнил чашу терпения Зидана и руководства клуба.

Напомним, валлиец перебрался в Реал в 2013 году из Тоттенхэма за 100 млн евро. В сезоне 2019/20 сыграл лишь 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста. Соглашение Бейла рассчитано еще на 2 года.

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