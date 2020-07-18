Лунін епічно "привіз" гол, але став найкращим у матчі та зберіг для Ов'єдо прописку в Сегунді – VAR врятував від ганьби

Ов'єдо на власному полі обіграв Расінг у 41-му турі Сегунди. Звіт про матч, в якому Лунін зберіг прописку в класі, читайте на "Футбол 24.

Сегунда, 41 тур

Реал Ов'єдо – Расінг – 1:0

Гол: Обенг, 8

Ов'єдо на правах господарів з перших хвилин притиснув суперника до власних воріт. Расінгу не вдавалося перемістити гру бодай до середини поля. Такий натиск дав свої плоди – на 8-й хвилині рахунок був відкритий. Щоправда, господарі забили не в позиційній атаці, а зі стандартного положення, створивши маленький шедевр. Гріппо виконав подачу з власної половини, а Обенг скористався помилкою захисника та голкіпера і відправив м'яч у сітку – 1:0.

До моменту з голом Лунін навіть не торкався до м'яча. Можливо, саме це зіграло з Андрієм злий жарт, адже не секрет, що дуже важко зберігати концентрацію, не будучи залученим у гру. Зрештою, на 9-й хвилині українець привіз гол у власні ворота. Лунін пішов на перехоплення, але зіткнувся з одноклубником, м'яч опинився у Ніко Ідальго, і хавбек Расінга легко закотив його у порожні ворота. Голкіпера від ганьби врятував VAR. Рефері переглянув повтор і помітив гру рукою в атаці – гол був скасований.

Será buen portero el ucraniano, pero yo siempre preferiré a mi colega @alf_herrero. Fallos gordos solo se los vi a Lunin y Nereo. Menos mal que no contó el gol. Decid lo que querais, que seguro que alguno tiene algo que decir. Yo con el 1 a muerte pic.twitter.com/L8vc2fTr3g — JM (@javi6martinez) July 17, 2020

Після такого бойового початку гра трохи заспокоїлася. Ов'єдо виглядав гостріше, але боротьба здебільшого точилася в центрі поля. Фактично до кінця першого тайму жодній з команд так і не вдалося створити по-справжньому небезпечний момент. Що стосується Луніна, то він, відчайдушно зігравши на виході, зірвав атаку Расінга на 20-й хвилині, а на 35-й у ефектному стрибку дістав м'яч після розіграшу кутового, щоправда, у площину він не летів. Таким чином, на перерву команди пішли за мінімальної переваги на користь "карбайонес".

Старт другого тайму особливих змін не приніс. Тепер уже Расінг більше тримав м'яч, але подібний контроль прийнято називати стирильним. "Блакитні" злагоджено діяли поблизу власних воріт, залишаючи Луніна без роботи. Єдине, чим займався Андрій – страхував своїх захисників, коли гості намагалися закинути їм м'яч за спину. Варто відзначити, що під пресингом голкіпер не нервував, але м'яч зберігав рідко, надаючи перевагу двогим передачам вперед.

Наприкінці матчу Расінг спробував влаштувати штурм воріт суперника, але Ов'єдо професійно "засушив" гру. На 90-й гості заробили кутовий – Лунін вибив кулаками. Це був останній момент у звітній грі, який міг претендувати на статус небезпечного.

Фінальний рахунок зафіксував перемогу Ов'єдо, яка за тур до завершення цьогорічного розіграшу Сегунди дозволила команді Луніна зберегти прописку у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії. Расінг вже давно втратив шанси покинути бодай останнє місце у турнірній таблиці.

Лунін – найкращий гравець матчу Реал Ов'єдо – Расінг

Статистика не враховує помилки, які відбулися після порушень правил. Саме тому Андрій Лунін зумів стати найкращим гравцем матчу за оцінками Sofa score. Українець отримав найвищий бал на дві команди – 7.5. Голкіпер Ов'єдо здійснив два сейви, 30 разів доторкнувся до м'яча, віддав 10 точних пасів (ще 12 – неточних). На перший погляд, цифри не вражають. Але потрібно розуміти спицифіку гри "карбайонес". Команда Хосе Зіганди – майстер "засушити" гру, а тут ще й вдалося забити швидкий гол. Відтак, на полі справді відбувалося доволі мало цікавого, а от роль голкіпера, який відстояв перемогу для своєї команди, варта уваги. Так, Луніну сьогодні не довелося робити карколомні сейви, але коли впевнено дієш на підстраховці і читаєш епізоди, то це й не потрібно. Зрештою, Ов'єдо підписував українського голкіпера, щоб не вилетіти з Сегунди. Завдання виконане, далі – повернення в Реал.

Реал Ов'єдо – Расінг – відео усіх дій Луніна: