Реал може достроково розірвати контракт з Бейлом

Схоже, хавбек Реала Гарет Бейл вже переповнив чашу терпіння керівництва королівського клубу.

Боси Реала розчаровані халатним ставленням Гарета Бейла до своєї роботи і розглядають можливість дострокового припинення співпраці, повідомляє ABC.

Бейл задрімав на матчі Реала – шокуюча світлина

Потенційний від'їзд валлійця з Мадриду стає ще реальнішим на тлі його конфлікту із головним тренером Зінедіном Зіданом. Його чинний контракт з "вершковими" розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Гарет захищає кольори Реала з 2013 року. У нинішньому сезоні Прімери Бейл провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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