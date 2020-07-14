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Реал може достроково розірвати контракт з Бейлом

11:22 - Читать на русском
Реал може достроково розірвати контракт з Бейлом
Гарет Бейл / Фото AS

Схоже, хавбек Реала Гарет Бейл вже переповнив чашу терпіння керівництва королівського клубу.

Боси Реала розчаровані халатним ставленням Гарета Бейла до своєї роботи і розглядають можливість дострокового припинення співпраці, повідомляє ABC.

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Потенційний від'їзд валлійця з Мадриду стає ще реальнішим на тлі його конфлікту із головним тренером Зінедіном Зіданом. Його чинний контракт з "вершковими" розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Гарет захищає кольори Реала з 2013 року. У нинішньому сезоні Прімери Бейл провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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Теги
Іспанія Гарет Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид
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