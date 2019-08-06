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Реал зробить фінальну пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Погба – Мадрид включить в угоду двох своїх зірок

15:50 1123 Читать на русском
Реал зробить фінальну пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Погба – Мадрид включить в угоду двох своїх зірок
Поль Погба / Sky Sports

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба все ще може опинитись у Реалі. "Королівський клуб" готовий запропонувати двох своїх футболістів, оскільки не хоче платити суму, яку вимагають манкуніанці.

Манчестер Юнайтед хоче отримати 150 млн фунтів за півзахисника Поля Погба. За інформацією Marca, Реал не хоче стільки платити і пропонує альтернативний варіант.

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"Бланкос" готові включити в угоду вінгера Гарета Бейла та півзахисника Хамеса Родрігеса. Хоча раніше повідомлялось, що колумбієць залишиться на Сантьяго Бернабеу.

Гарет Бейл був майже проданий у китайський Цзянсу Сунін, але в останній момент Мадрид вийшов з переговорів.

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