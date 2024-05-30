"Я прошу вибачення вдруге. Прошу вибачення, тому що навіть сьогодні у нас було багато можливостей забити, повести в рахунку або зрівняти, як у випадку з Іконе.

Історична перемога греків у відеоогляді матчу Олімпіакос – Фіорентина – 1:0

Хлопці зробили все, що можна було, ми билися, потіли і створювали моменти в матчі з командою, яка не дозволяє розігрувати хороші комбінації. Ми вкотре зазнали поразки в матчі, який не заслуговували програти. Ми могли дійти до серії пенальті. Я дуже розчарований.

У таких іграх все залежить від того, з яким суперником ти зустрічаєшся, ти можеш забити не так добре, як хотілося б, але я думаю, що кожен, хто вийшов сьогодні на поле, віддав те, що міг віддати. Це не те, на що ми сподівалися, у нас було багато шансів виграти до них, але вийшло погано, ми не змогли знайти той момент, щоб взяти ініціативу в свої руки і втекти. Це велике розчарування, другий фінал програти на останніх хвилинах: це боляче.

Ми втретє (з урахуванням торішніх Ліги конференцій і Кубка Італії) зіграли у фіналі так, як потрібно, але, можливо, нам усе ще бракує хитрості, зрілості, щоб виграти такий важливий матч. Мені шкода хлопців, але такий футбол, потрібно приймати навіть такі поразки", – цитує Італьяно calciomercato.

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