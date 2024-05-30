Іван Надєїн продовжує фонтанувати новими оригінальними ідеями. Після відскоку з Епіцентром (1:1) у першому матчі плей-офф за УПЛ він вирішив, що його гравцям бракує ігрового часу.

"Можливо, нашому тренерському штабу потрібно було провести більшу ротацію. Все-таки лише минулої суботи ми провели ключовий поєдинок в УПЛ проти харківського Металіста 1925. Потрібно звикати грати в більш інтенсивний футбол.

Порятунок Вереса на останніх хвилинах у відеоогляді матчу за УПЛ з Епіцентром – 1:1

Я взагалі вважаю, що нашим командам потрібно більше грати в офіційних іграх. Верес проведе за сезон 34 поєдинки. Це мало. Наші сусіди з Європи проводять по 45-50 календарних матчів.

Можливо, варто подумати про те, щоб придумати Кубок ліги, наприклад. Щось взяти корисне з Англії. А може, варто поділити територіально клуби та провести ще один турнір. Багато футболістів матимуть більше ігрової практики. Ми граємо дуже мало. Якщо проводити такий турнір узимку, то можна і на штучному полі грати. Ситуація з футбольними полями вже значно кращою стала", – сказав Надєїн у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, у поєдинку з Епіцентром Вересу вдалось відігратись лише на останніх хвилинах. Матч-відповідь відбудеться у неділю, 2 червня. Початок зустрічі о 17:00.

Верес не зміг перемогти Епіцентр у першому матчі плей-офф за УПЛ – рівняни врятувались наприкінці зустрічі