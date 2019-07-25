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Трансферне літо-2019: з Італії не їдуть в Іспанію, АПЛ найбільше купує в інших топ-лігах

19:35 438 Читать на русском
Трансферне літо-2019: з Італії не їдуть в Іспанію, АПЛ найбільше купує в інших топ-лігах
Трансферне літо-2019

Виділяємо декілька закономірностей поточного трансферного вікна.

Як виглядає трансферне літо-2019 в топ-лігах:

Декілька висновків з цієї інфографіки від Guardian:

– Італійський ринок найбільш замкнений у собі. Клуби Серії А 72% трансферів провертають всередині ліги. Інші топ-чемпіонати не надто зацікавлені в придбаннях з Італії. Як варіант пояснення – тамтешні гранди очолюють італійські тренери, які чудово знайомі з найкращими місцевими виконавцями та хантять їх.

– Англійські клуби навпаки орієнтуються на закордонні ринки: по 18% новачків з Бундесліги та Ліги 1, 15% з Ла Ліги і лише 47% внутрішніх переходів. Причина очевидна – представники АПЛ мають найвищі заробітки на континенті, тому пропонують більшу ціну клубам і більшу зарплату гравцям. Водночас англійські футболісти традиційно переоцінені.

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– Найменш популярний напрямок між топ-чемпіонатами – з Серії А в Прімеру (1%). Лише один футболіст протягом цього трансферного вікна змінив італійську найвищу лігу на іспанську.

– Бундесліга багато запрошує футболістів з АПЛ – 17% від всіх літніх новачків. Цю ситуацію ми нещодавно розбирали окремо. Молодь на Туманному Альбіоні ризикує пересидіти в запасі, тоді як німецькі клуби дають гарантію ігрового часу та показали приклад прекрасної роботи з юними гравцями.

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