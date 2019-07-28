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Трансфер Бейла у Китай зірвався – журналіст BBC назвав причину

15:39 1028 Читать на русском
Трансфер Бейла у Китай зірвався – журналіст BBC назвав причину
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер Реала Гарет Бейл не перейде у Китай цього літа.

Перехід футболіста Реала Гарета Бейла у китайський Цзянсу Сунін зірвався, повідомляє журналіст BBC Давід Орштейн. Зазначається, що у нинішній ситуації валлійський вінгер залишиться у Реалі, адже "вершкові" вийшли з перемовин.

Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін

Китайський клуб намагався якнайшвидше закрити угоду щодо Бейла, адже трансферне вікно у східному чемпіонаті зачиняється 31 липня. Проте, головний тренер Реала Зінедін Зідан все ж не розраховує на 30-річного футболіста.

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