Трансфер Бейла у Китай зірвався – журналіст BBC назвав причину

Вінгер Реала Гарет Бейл не перейде у Китай цього літа.

Перехід футболіста Реала Гарета Бейла у китайський Цзянсу Сунін зірвався, повідомляє журналіст BBC Давід Орштейн. Зазначається, що у нинішній ситуації валлійський вінгер залишиться у Реалі, адже "вершкові" вийшли з перемовин.

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Китайський клуб намагався якнайшвидше закрити угоду щодо Бейла, адже трансферне вікно у східному чемпіонаті зачиняється 31 липня. Проте, головний тренер Реала Зінедін Зідан все ж не розраховує на 30-річного футболіста.

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