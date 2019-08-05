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Лунін – пріоритетний варіант для Вальядоліда, шлях для українця розчистив Ліверпуль

18:37 746 Читать на русском
Лунін – пріоритетний варіант для Вальядоліда, шлях для українця розчистив Ліверпуль
Андрій Лунін / Реал

Український голкіпер Реала Андрій Лунін став головною трансферною метою Вальядоліда на воротарську позицію.

Клуб іспанської Ла Ліги Вальядолід хоче підсилити воротарську позицію перед початком сезону 2019/20. Пріоритетним варіантом для клубу Роналду був екс-голкіпер Вест Хема Адріан.

Лунін близький до переходу у Вальядолід, – іспанські ЗМІ

Іспанський клуб вже вів перемовини з 32-річним футболістом, проте в останній момент Адріана перехопив Ліверпуль. Отож, пріоритетним варіантом для Вальядоліда став українець Андрій Лунін, якого клуб хоче взяти в оренду, повідомляє Pucela Fichajes.

Зазначається, що Реал не проти такого переходу, адже вважає клуб Роналдо гарним варіантом для розвитку Луніна. Сам воротар також вважає, що зможе стати основним гравцем Вальядоліда.

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