Лунін – пріоритетний варіант для Вальядоліда, шлях для українця розчистив Ліверпуль

Український голкіпер Реала Андрій Лунін став головною трансферною метою Вальядоліда на воротарську позицію.

Клуб іспанської Ла Ліги Вальядолід хоче підсилити воротарську позицію перед початком сезону 2019/20. Пріоритетним варіантом для клубу Роналду був екс-голкіпер Вест Хема Адріан.

Лунін близький до переходу у Вальядолід, – іспанські ЗМІ

Іспанський клуб вже вів перемовини з 32-річним футболістом, проте в останній момент Адріана перехопив Ліверпуль. Отож, пріоритетним варіантом для Вальядоліда став українець Андрій Лунін, якого клуб хоче взяти в оренду, повідомляє Pucela Fichajes.

Зазначається, що Реал не проти такого переходу, адже вважає клуб Роналдо гарним варіантом для розвитку Луніна. Сам воротар також вважає, що зможе стати основним гравцем Вальядоліда.

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