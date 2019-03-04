Бейл не зміг додивитись гру Реала проти Барселони та покинув стадіон після заміни

Вінгер Реала Гарет Бейл достроково покинув Сантьяго Бернабеу після заміни в матчі з Барселоною.

Гарет після заміни на 61-й хвилині матчу 26-го туру Ла Ліги між Реалом та Барселоною (0:1) вирішив достроково покинути стадіон, не чекаючи завершення поєдинку, інформує Marca.

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Зазначається, що Бейл став дуже відлюдкуватим та майже не спілкується з одноклубниками, яким не подобаються поведінка валлійця. Раніше повідомлялося, що президент Реала Флорентіно Перес готовий продати Гарета.

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