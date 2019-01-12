Зідан покинув Реал через Роналду та Бейла – екс-президент мадридців розкрив подробиці відставки француза

Колишній президент мадридського Реала Рамон Кальдерон пояснив причину відходу Зінедіна Зідана з тренерського містка "вершкових".

За словами Рамона Кальдерона, у Зінедіна Зідана та Флорентіно Переса було різне бачення майбутнього команди.

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"Зідан хотів зберегти Кріштіану Роналду та продати Гарета Бейла. У президента Реала Флорентіно Переса було протилежне бачення.

Зідан зрозумів, що його прохання не буде виконане, тому вирішив піти", – сказав Кальдерон BleacherReport, передає ESPN.