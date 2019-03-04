toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
КАРПАТЫ - ЛЬВОВ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС ЭВЕРТОН - ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ - ЧЕЛСИ

Бейл не смог досмотреть игру Реала против Барселоны и покинул стадион после замены

10:46 116 Читати українською
Бейл не смог досмотреть игру Реала против Барселоны и покинул стадион после замены
Гарет Бейл / Reuters

Вингер Реала Гарет Бейл досрочно покинул Сантьяго Бернабеу после замены в матче с Барселоной.

 
Иван Ракитич 26’

Гарет после замены на 61-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной (0:1) решил досрочно покинуть стадион, не дожидаясь завершения поединка, информирует Marca.

Зидан покинул Реал из-за Роналду и Бейла – экс-президент мадридцев раскрыл подробности отставки француза

Отмечается, что Бейл стал очень нелюдимым и почти не общается с одноклубниками, которым не нравятся поведение валлийца. Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес готов продать Гарета.

Реал планирует грандиозную распродажу звезд: "черный список" с большой перспективой для Лунина

Теги
Реал Мадрид - Барселона Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
6
мин
Леганес
22:00
Леванте
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук