Бейл не смог досмотреть игру Реала против Барселоны и покинул стадион после замены

Вингер Реала Гарет Бейл досрочно покинул Сантьяго Бернабеу после замены в матче с Барселоной.

Гарет после замены на 61-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной (0:1) решил досрочно покинуть стадион, не дожидаясь завершения поединка, информирует Marca.

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Отмечается, что Бейл стал очень нелюдимым и почти не общается с одноклубниками, которым не нравятся поведение валлийца. Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес готов продать Гарета.

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