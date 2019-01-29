toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал планує грандіозний розпродаж зірок: "чорний список" з великою перспективою для Луніна

16:10 39 Читать на русском
Реал планує грандіозний розпродаж зірок: "чорний список" з великою перспективою для Луніна
Бейл та Іско можуть покинути Реал

Чинні чемпіони світу , схоже, затіяли масштабну перебудову складу перед стартом сезону 2019/20.

Вже наступного літа мадридський Реал можуть покинути одразу шість футболістів, повідомив іспанський журналіст Едуардо Інда у програмі El Chiringuito. З метою великої перебудови складу президент "бланкос" Флорентіно Перес начебто не пошкодує навіть таких великих зірок, як Гарет Бейл, Марсело та Іско.

Азар потрапив у фокус Реала після невдачі з Еріксеном

Бейл вже набрид керівництву королівського клубу своїми регулярними травмами. Перес більше не збирається миритись з тим, що він проводить на полі лише 45% від можливого ігрового часу з моменту приходу в Реал.

Марсело, сильно здавши у поточному сезоні, більше не вважається безапеляційним гравцем основи для Сантьяго Соларі. Молодий Серхіо Регілон вже потрохи витісняє бразильця зі складу, демонструючи, насамперед, більш надійну гру в обороні. Наступним місцем роботи 30-річного віце-капітана Реала може стати Ювентус, куди його кличе Кріштіану Роналду.

Натомість Іско розчаровує тренерський штаб та президента своє самовіддачею. Він, за чутками, став менш вимогливим до себе на тренуваннях, поступаючись, зокрема, молодим Вальверде та Браїму.

Ще трьома жертвами масштабної чистки складу ризикують стати Хесус Вальєхо, Дані Себальйос та Кейлор Навас. Відзначимо, що відхід костариканця може відчинити двері у першу команду Реала для Андрія Луніна. Українець отримав би шанс стати другим голкіпером "бланкоc" після Тібо Куртуа.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті

Теги
Головне Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Марсело Марсело Кейлор Навас Кейлор Навас Іско Іско Дані Себальйос Дані Себальйос Хесус Вальєхо Хесус Вальєхо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
31
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук