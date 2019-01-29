Реал планує грандіозний розпродаж зірок: "чорний список" з великою перспективою для Луніна

Чинні чемпіони світу , схоже, затіяли масштабну перебудову складу перед стартом сезону 2019/20.

Вже наступного літа мадридський Реал можуть покинути одразу шість футболістів, повідомив іспанський журналіст Едуардо Інда у програмі El Chiringuito. З метою великої перебудови складу президент "бланкос" Флорентіно Перес начебто не пошкодує навіть таких великих зірок, як Гарет Бейл, Марсело та Іско.

Азар потрапив у фокус Реала після невдачі з Еріксеном

Бейл вже набрид керівництву королівського клубу своїми регулярними травмами. Перес більше не збирається миритись з тим, що він проводить на полі лише 45% від можливого ігрового часу з моменту приходу в Реал.

Марсело, сильно здавши у поточному сезоні, більше не вважається безапеляційним гравцем основи для Сантьяго Соларі. Молодий Серхіо Регілон вже потрохи витісняє бразильця зі складу, демонструючи, насамперед, більш надійну гру в обороні. Наступним місцем роботи 30-річного віце-капітана Реала може стати Ювентус, куди його кличе Кріштіану Роналду.

Натомість Іско розчаровує тренерський штаб та президента своє самовіддачею. Він, за чутками, став менш вимогливим до себе на тренуваннях, поступаючись, зокрема, молодим Вальверде та Браїму.

Ще трьома жертвами масштабної чистки складу ризикують стати Хесус Вальєхо, Дані Себальйос та Кейлор Навас. Відзначимо, що відхід костариканця може відчинити двері у першу команду Реала для Андрія Луніна. Українець отримав би шанс стати другим голкіпером "бланкоc" після Тібо Куртуа.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті