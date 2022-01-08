Вінгер мадридського Реала незабаром буде на роздоріжжі й ухвалюватиме рішення щодо майбутнього у футболі.

Якщо Уельс не кваліфікується на чемпіонат світу в Катарі, вінгер розгляне варіант завершення кар'єри. Втім, якщо валлійцям вдасться пробитись на Мундіаль, Бейл шукатиме новий клуб.

Реал отримав несподіваного претендента на Бейла з АПЛ

Влітку у Гарета завершується контракт із Реалом, але сторони не ведуть жодних перемовин щодо продовження співпраці. 32-річний футболіст почне шукати новий клуб, щоб підтримувати форму. Sky Sports стверджує, що Бейл може підписати короткотривалу угоду з клубом АПЛ або ж Чемпіоншипу. Наразі серед претендентів – Кардіфф і Суонсі.

Нагадаємо, Уельс перебуває з Україною в одній сітці кваліфікації на ЧС. У півфіналі "синьо-жовті" гратимуть з Шотландією, а "дракони" – з Австрією. Путівка на ЧС-2022 буде розіграна у фіналі між переможцями цих пар.

"Шевченко, безумовно, цікавий наставник" – Польща офіційно визначилася з кількома кандидатами на тренера збірної