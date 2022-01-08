Бейл может оказаться в Чемпионшипе – уже есть претенденты
Вингер мадридского Реала в скором времени окажется на развилке и будет принимать решение о будущем в футболе.
Если Уэльс не квалифицируется на чемпионат мира в Катаре, вингер рассмотрит вариант завершения карьеры. Впрочем, если валлийцам удастся пробиться на Мундиаль, Бейл будет искать новый клуб.
Реал получил неожиданного претендента на Бейла из АПЛ
Летом у Гарета завершается контракт с Реалом, но стороны не ведут никаких переговоров по продолжению сотрудничества. 32-летний футболист станет искать новый клуб, чтобы поддерживать форму. Sky Sports утверждает, что Бейл может подписать кратковременное соглашение с клубом АПЛ или Чемпионшипа. Сейчас среди претендентов – Кардифф и Суонси.
Напомним, Уэльс находится с Украиной в одной сетке квалификации на ЧМ. В полуфинале "сине-желтые" будут играть с Шотландией, а "драконы" – с Австрией. Путевка на ЧМ-2022 разыграется в финале между победителями этих пар.
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