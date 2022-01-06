Реал отримав несподіваного претендента на Бейла з АПЛ
12:16 - Читать на русском
Півзахисник Реала Гарет Бейл може повернутись у свій колишній клуб.
Саутгемптон може підсилити лінію атаки скандальною зіркою Реала Гаретом Бейлом, повідомляє El Nacional.
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Повернення валлійця на Туманний Альбіон може трапити влітку, коли у Гарета завершиться контракт з мадридським клубом. Варто відзначити, що півзахисник є вихованцем Саутгемптона, який продав його у 2007-му Тоттенхему за близько 15 млн євро.
За Реал Бейл провів 254 матчі, в яких відзначився 106-ма голами та 67-ма асистами.
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