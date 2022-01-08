Влітку форвард збірної Уельсу стане вільним агентом. Контракт Бейла з Реалом завершується, і жодних перемовин щодо продовження немає. Ба більше, форвард роздумує над тим, аби завершити кар'єру, повідомляє The Athletic.

Петраков перехрестився, Шотландія готується до смерті, а Україна не є фаворитом: реакція соцмереж на жереб ЧС

За інформацією видання, майбутнє Бейла буде залежати від плей-офф кваліфікації за вихід на чемпіонат світу. Якщо Уельс кваліфікується на катарський Мундіаль, влітку Бейл буде шукати новий клуб, щоб підійти до турніру в хорошій формі. В іншому разі Гарет може завершити кар'єру.

Нагадаємо, що однією з команд, які можуть змусити Бейла попрощатися з футболом, є і збірна України. "Синьо-жовті" та Уельс перебувають в одній сітці кваліфікації. У півфіналі Україна гратиме з Шотландією, а команда Гарета Бейла – з Австрією. Путівка на ЧС-2022 буде розіграна у фіналі між переможцями цих пар.

"Шевченко, безумовно, цікавий наставник" – Польща офіційно визначилася з кількома кандидатами на тренера збірної