Бейл готовий залишитися в Мадриді

Ліга Європи — 09:14 1602
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Яремчук став найкращим гравцем Гента в матчі Ліги Європи та отримав компліменти від головного тренера
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Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії в наступному раунді Ліги ЄвропиЛіга Європи — 00:34 9436
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Українці в Лізі Європи: Петров сенсаційно вибив росіян, Яремчук і Сергійчук відзначилися голами, провал ПетрякаЛіга Європи — 1 серп 13612
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Зоря перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд ЛЄ: луганці розчаровують, Лєднєв молодець, а Рафаїлов отримав урокЛіга Європи — 1 серп 5098
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Маріуполь зіграє проти нідерландської команди в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 1 серп 9655