Бейл готовий залишитися в Мадриді

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл змирився з тим, що не покине Сантьяго Бернабеу в літнє трансферне вікно.

Валлієць не шукатиме нову команду цього літа, повідомляє AS.

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Попри те, що Бейл не входить у плани головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана, а керівництво Реала активно намагається його продати, та шанси на відхід вінгера мізерні. Фінансові апетити і Реала, і самого гравця могли б задовольнити клуби китайської Суперліги, але трансфер Бейла в Цзянсу Сунін зірвався в останній момент.

У минулому сезоні Гарет Бейл провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів.

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