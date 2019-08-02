toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Бейл готовий залишитися в Мадриді

10:20 474 Читать на русском
Бейл готовий залишитися в Мадриді
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл змирився з тим, що не покине Сантьяго Бернабеу в літнє трансферне вікно.

Валлієць не шукатиме нову команду цього літа, повідомляє AS.

Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі

Попри те, що Бейл не входить у плани головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана, а керівництво Реала активно намагається його продати, та шанси на відхід вінгера мізерні. Фінансові апетити і Реала, і самого гравця могли б задовольнити клуби китайської Суперліги, але трансфер Бейла в Цзянсу Сунін зірвався в останній момент.

У минулому сезоні Гарет Бейл провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів.

"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталось

blog_ava
Манчестер Сіті встановив космічну ціну за Сане – Баварія навряд чи зможе стільки виплатити
09:43
944
Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
4
хв
Прикарпаття
18:30
Авангард
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук