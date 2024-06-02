"До цього ніколи не звикнеш. Було дуже важко, набагато важче, ніж ми думали. Перший тайм довелося помучитися, другий тайм ми менше втрачали м'яч, грали краще – але це вже дрібниці. Ми перемогли. Мрія триває!

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У першому таймі мені не сподобався рівень, на якому грав Реал. Ми втрачали м'яч занадто часто, і не в тому місці. Ми дозволили Дортмунду грати так, як вони хотіли – нав'язувати боротьбу і грати в переходах. Саме там Борусія найнебезпечніша", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал обіграв Борусію Д у фіналі Ліги чемпіонів (2:0), у п'ятнадцятий раз в історії здобувши "вухастий" трофей. Голами у складі мадридців відзначились Карвахаль та Вінісіус.

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