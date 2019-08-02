Бейл готов остаться в Мадриде

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл смирился с тем, что не покинет Сантьяго Бернабеу в летнее трансферное окно.

Валлиец не будет искать новую команду этим летом, сообщает AS.

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Несмотря на то, что Бейл не входит в планы главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, а руководство Реала активно пытается его продать – шансы на уход вингера мизерные. Финансовые аппетиты и Реала, и самого игрока могли бы удовлетворить клубы китайской Суперлиги, но трансфер Бейла в Цзянсу Сунин сорвался в последний момент.

В прошлом сезоне Гарет Бейл провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

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