Український форвард виступав за "кажанів" у сезоні 2023/24 на правах оренди з Брюгге. Валенсія не може дозволити собі викупити Романа Яремчука у бельгійського клубу і змушена шукати гравця на його позицію.

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Як повідомляє Radio Taronja, наставник "кажанів" Рубен Бараха зацікавлений у трансфері Вітора Роке з Барселони. Бразилець приєднався до "кулес" у січні 2024 року, але не зміг переконати Хаві частіше випускати його на поле. Агент Роке скаржився, що екс-наставник Барселони не приділяв уваги гравцю і не давав його шансу проявити себе.

Саме через трансфер бразильця між Хаві та Деку погіршилися взаємини, оскільки іспанський фахівець хотів інших гравців для посилення команди, але почув відмову від спортивного директора.

Раніше була інформація, що "блаугранас" готові віддати Роке в оренду, щоб він швидше адаптувався до вимог європейського футболу, але сам гравець не хоче покидати клуб.

З моменту переходу в Барселону Вітор Роке зіграв у 16 матчах у всіх турнірах, виходячи переважно на заміну. В активі нападника два забитих голи.

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