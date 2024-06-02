"Ми провели чудовий матч і, вважаю, заслужили більше, ніж поразку 2:0. З першої секунди ми показали всьому світу, що ми тут не просто для того, щоб грати у фіналі, а щоб виграти його. Ми робили так багато речей правильно, але в потрібний момент вони були холоднокровні. Нам сьогодні цього не вистачало.

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Ми провели фантастичну гру і були близькі до того, щоб повести в рахунку. Але потім гра перевернулася, і Реал показав, чому вони чемпіони цього змагання. У нас були хороші моменти в першому таймі, як у Мадрида в другому, але ми ними не скористалися.

Після гри завжди можна питати, що треба було зробити інакше. Думаю, багато речей ми зробили правильно, але потім один стандарт змінив гру. Ми повинні вчитися на цьому. Ми добре грали, були небезпечні на контратаках. Але не забили. Це була різниця сьогодні", – цитує Терзіча прес-служба УЄФА.

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