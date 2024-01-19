Капітан Бетіса Андрес Гуардадо покинув "зелено-білих", кольори яких захищав із 2017 року. За цей час він встиг зіграти за севільську команду 218 матчів, в яких забив 5 голів і оформив 17 гольових передач.

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Гуардадо приєднався до Бетіса влітку 2017 року, перейшовши з ПСВ. З найпершого дня він став одним із "сенаторів роздягальні" команди та одним із найавторитетніших представників усього клубу. У підсумку він став першим легіонером в історії Бетіса за кількістю зіграних матчів.

"Зелено-білі" не стали пояснювати причину дострокового відходу своєї легенди – контракт Гуардадо з клубом був розрахований до літа 2024 року. Однак Marca повідомляє про те, що Андрес домовився з мексиканським Леоном і продовжить кар'єру у себе на батьківщині. Повідомляється, що півзахисник отримав вигідний у фінансовому плані контракт і попросив керівництво Бетіса відпустити його.

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