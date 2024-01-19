Капитан Бетиса Андрес Гуардадо покинул "зелёно-белых", цвета которых защищал с 2017 года. За это время он успел сыграть за севильскую команду 218 матчей, в которых забил 5 голов и оформил 17 голевых передач.

Иско официально продлил контракт с Бетисом – клуб подготовил оригинальный ролик

Гуардадо присоединился к Бетису летом 2017 года, перейдя из ПСВ. С самого первого дня он стал одним из "сенаторов раздевалки" команды и одним из самых авторитетных представителей всего клуба. В итоге он стал первым легионером в истории Бетиса по количеству сыгранных матчей.

"Зелёно-белые" не стали объяснять причину досрочного ухода своей легенды – контракт Гуардадо с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Однако Marca сообщает о том, что Андрес договорился с мексиканским Леоном и продолжит карьеру у себя на родине. Сообщается, что полузащитник получил выгодный в финансовом плане контракт и попросил руководство Бетиса отпустить его.

Атлетик потеснил Барселону, Бетис прервал безвыигрышную серию, Вильярреал разгромно проиграл Лас-Пальмасу