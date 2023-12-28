Півзахисник Бетіса Іско виступатиме за "вердібланкос" ще протягом 3 років.

Нова угода Іско з Бетісом розрахована до червня 2027 року, повідомляє Фабріціо Романо.

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У твіттері "зелено-білих" виклали чудернацький ролик, в якому Іско випередив героя відео та зайняв паркувальне місце, а замість пояснень показав футболку з числом 2027 на спині.

До слова, Іско став гравцем Бетіса влітку 2023 року, провів за "вердібланкос" 23 поєдинки в цьому сезоні, відзначившись 3 голами та 4 асистами.

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