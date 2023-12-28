Іско офіційно продовжив контракт з Бетісом – клуб підготував оригінальний ролик
16:34 - Читать на русском
Півзахисник Бетіса Іско виступатиме за "вердібланкос" ще протягом 3 років.
Нова угода Іско з Бетісом розрахована до червня 2027 року, повідомляє Фабріціо Романо.
Легенда іспанського футболу офіційно відновив кар'єру у 42 роки – є нюанс
У твіттері "зелено-білих" виклали чудернацький ролик, в якому Іско випередив героя відео та зайняв паркувальне місце, а замість пояснень показав футболку з числом 2027 на спині.
До слова, Іско став гравцем Бетіса влітку 2023 року, провів за "вердібланкос" 23 поєдинки в цьому сезоні, відзначившись 3 голами та 4 асистами.
"Це божевілля": Довбик шокував своїх попередників у Жироні – натякають на Барсу з Реалом
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter