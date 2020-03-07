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Реал підготував кругленьку суму на іспанця, який запалює в Італії

10:27 624 Читать на русском
Реал підготував кругленьку суму на іспанця, який запалює в Італії
Фабіан Руїс / EFE

Мадридський Реал націлився на півзахисника італійського Наполі Фабіана Руїса. Раніше хавбеком активно цікавилась Барселона.

"Вершкові" запропонують за 23-річного іспанця 70-80 млн євро. Про це з посиланням на італійські медіа повідомляє Mundo Deportivo.

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Руїс має чинний до літа 2023-го контракт із Наполі, яким ще й передбачена клаусула в розмірі 180 млн євро. Хавбек воліє скасувати цей пункт, проте "партенопейці" наразі на такий крок не йдуть. Тим не менше, перемовини можливі, тому Реал сподівається підписати Руїса на власних умовах. Мадридці хочуть закрити угоду до Євро-2020, оскільки центрхав може стати одним із відкриттів турніру, що змінить його трансферну вартість.

У нинішньому сезоні Фабіан Руїс провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Раніше він захищав кольори Бетіса та Ельче.

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