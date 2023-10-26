Барселона не зможе виставити найсильніший склад на битву проти Реала.

Вінгер Рафінья тренувався у загальній групі і буде готовий допомогти каталонцям у Класіко, інформує Marca.

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Втім, на цьому позитивні новини для Барселони закінчуються. Лєвандовскі, де Йонг і Педрі поки не тренувались, але зберігають надію попрацювати бодай завтра. У Кунде і Серхі Роберто жодних шансів – Хаві підтвердив недоступність цих виконавців на супербитву.

Нагадаємо, поєдинок Барселона – Реал відбудеться 28 жовтня, початок о 17:15. Наразі мадридці випереджають одвічного суперника всього на одне очко.

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