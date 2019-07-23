Бетіс офіційно оголосив про трансфер Фекіра

Французький нападник Набіль Фекір продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Фекір поставив підпис під контрактом з іспанським клубом, який буде діяти до літа 2023 року, повідомляє прес-служба Бетіса.

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У минулому сезоні нападник зіграв 39 матчів у складі Ліона, в яких Фекір забив 12 голів і віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, форвардом Ліона минулого року активно цікавився Ліверпуль, який пропонував французам 60 млн євро за гравця, але трансфер так і не відбувся.

Також разом з Набілем гравцем Бетіса став його брат Яссін, який також виступав в Ліоні. На рахунку молодшого брата Набіля лише 3 матчі за основну команду "ткачів".

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