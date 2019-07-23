Бетис официально объявил о трансфере Фекира

Французский нападающий Набиль Фекир продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Фекир поставил подпись под контрактом с испанским клубом, который будет действовать до лета 2023, сообщает пресс-служба Бетиса.

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В прошлом сезоне нападающий сыграл 39 матчей в составе Лиона, в которых Фекир забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, форвардом Лиона в прошлом году активно интересовался Ливерпуль, который предлагал французам 60 млн евро за игрока, но трансфер так и не состоялся.

Также вместе с Набилем игроком Бетиса стал его брат Яссин, который также выступал в Лионе. На счету младшего брата Набиля только 3 матча за основную команду "ткачей".

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