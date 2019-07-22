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Кубо ''знищив'' трьох ветеранів Реала ефектними фінтами та забив гол – Азар здався без бою

21:18 552 Читать на русском
Кубо ''знищив'' трьох ветеранів Реала ефектними фінтами та забив гол – Азар здався без бою
Такефуса Кубо / Фото ФК Реал

Новоспечений хавбек Реала Такефуса Кубо вражає своїм талантом на тренуваннях.

Реал продовжує активно готуватись до нового сезону. На одному із занять блискуче себе проявив новачок "галактікос" Такефуса Кубо.

Лунін та Іско позмагались у техніці після тренування Реала

Під час тренувального матчу 6 на 6 японець протягнув м'яч через половину суперника та потужно пробив під перекладину. Родзинкою став прохід Кубо, під час якого він технічно обвів Крооса, завалив на газон Начо та пошив у дурні Карвахаля з Азаром, які нічого не могли вдіяти з японським талантом.

Нагадаємо, 18-річний Такефуса підписав контракт з реалом на 6 років. Найближчий сезон від проведе в Кастільї.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

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