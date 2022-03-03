Напередодні Валенсія здолала Атлетік у другому поєдинку і стала фіналістом Кубка Іспанії поточного сезону. Долю другої путівки між собою розігрували Бетіс та Райо Вальєкано. Перша зустріч завершилась звитягою севільців із рахунком 2:1.

Валенсія вийшла у фінал Кубка Іспанії, мінімально перегравши Атлетік

Мадридці розпочали активніше, але в першому таймі менше володіли м'ячем, хоч і завдали більше ударів. Чи не найкращу нагоду забити мав Морено, але Райо врятував кіпер. По перерві "зелено-білі" взяли гру під свій контроль, створивши чимало гольових нагод. Але пропустили. На 80-й хвилині відзначився Бебе.

За кілька миттєвостей Мануель Пеллегріні випустив Борху Іглесіаса. І він став джокером. Форвард розписався у воротах суперника на 90+2 хвилині, зрівнявши ситуацію на табло.

За сумою двох матчів (3:2) Бетіс переміг, саме він зустрінеться із Валенсією у фіналі Копа дель Рей 2021/22. Поєдинок запланований на 23 квітня цього року.

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