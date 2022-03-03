Атлетік Більбао у поточному розіграші Кубка запам'ятався героїчними виносами Барселони й Реала. Після таких перемог варто було очікувати на вихід у фінал, однак для цього необхідно було переграти Валенсію – втім, перша зустріч завершилась внічию (1:1). Другий матч належало провести на "Местальї".

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Перший тайм мав би завершитись без голів, адже ударів та моментів було дуже мало. Втім, на 43-й хвилині господарі несподівано вийшли вперед зусиллями Гедеша – 1:0! Саме з цим рахунком команди відправились на перерву. Другий тайм також виявився рівним і досить сухим, але забити бодай ще один м'яч командам не вдалося. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Валенсії.

Таким чином, "кажани" стали першим фіналістом Кубка Короля. Її суперником стане переможець пари Бетіс – Реал Сосьєдад. Фінал проведуть 23 квітня на севільському стадіоні "Ла Картуха".

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