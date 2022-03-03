Бетис драматически вырвал ничью с Райо Вальекано и стал вторым финалистом Кубка Испании
Бетис разошёлся миром с Райо Вальекано (1:1) во втором полуфинальном матче Копа дель Рей.
Накануне Валенсия одолела Атлетик во втором поединке и стала финалистом Кубка Испании. Судьбу второй путевки между собой разыгрывали Бетис и Райо Вальекано. Первая встреча завершилась победой севильцев со счетом 2:1.
Валенсия вышла в финал Кубка Испании, минимально обыграв Атлетик.
Мадридцы начали активнее, но в первом тайме меньше владели мячом, хотя и нанесли больше ударов. После перерыва "зелено-белые" взяли игру под свой контроль, создав немало голевых моментов. Но пропустили. На 80-й минуте отличился Бебе.
Через несколько мгновений Мануэль Пеллегрини выпустил Борху Иглесиаса. И он стал джокером. Форвард расписался в воротах соперника на 90+2 минуте, сравнив ситуацию на табло.
По сумме двух матчей (3:2) Бетис победил, именно он встретится с Валенсией в финале Копа дель Рей 2021/22. Поединок запланирован на 23 апреля этого года.
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