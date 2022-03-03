Накануне Валенсия одолела Атлетик во втором поединке и стала финалистом Кубка Испании. Судьбу второй путевки между собой разыгрывали Бетис и Райо Вальекано. Первая встреча завершилась победой севильцев со счетом 2:1.

Валенсия вышла в финал Кубка Испании, минимально обыграв Атлетик.

Мадридцы начали активнее, но в первом тайме меньше владели мячом, хотя и нанесли больше ударов. После перерыва "зелено-белые" взяли игру под свой контроль, создав немало голевых моментов. Но пропустили. На 80-й минуте отличился Бебе.

Через несколько мгновений Мануэль Пеллегрини выпустил Борху Иглесиаса. И он стал джокером. Форвард расписался в воротах соперника на 90+2 минуте, сравнив ситуацию на табло.

По сумме двух матчей (3:2) Бетис победил, именно он встретится с Валенсией в финале Копа дель Рей 2021/22. Поединок запланирован на 23 апреля этого года.