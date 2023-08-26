УЄФА назвав арбітрів, які працюватимуть на поєдинку третього за силою євротурніру.

Вирішальний матч за вихід у груповий етап Ліги конференцій між Бешикташем і Динамо обслуговуватиме португальська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері поєдинку буде 35-річний Жоау Пінейру. На лініях йому допомагатимуть Бруну Жезуш і Лусіану Майя, а четвертим суддею стане Клаудіо Перейра. Також на матчі буде задіяна система VAR.

До слова, Пінейру раніше не працював на матчах Динамо, однак добре знайомий українським уболівальникам. Зокрема, він фіксував перемогу збірної України над французами (3:1) на молодіжному Євро-2023, а також був свідком розгрому національної команди над Вірменією (5:0) у Лізі націй.

Окрім того, він обслуговував поєдинок Шахтаря проти РБ Лейпциг (4:1) у Лізі чемпіонів, а в сезоні 2019/20 судив матч групового етапу Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном (2:2).

Нагадаємо, повторна зустріч між Бешикташем та Динамо відбудеться у четвер, 31 серпня. Початок битви о 21:00.

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