УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на поединке третьего по силе евротурнира.

Решающий матч за выход в групповой этап Лиги конференций между Бешикташем и Динамо будет обслуживать португальская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери поединка будет 35-летний Жоау Пинейру. На линиях ему будут помогать Бруну Жезуш и Лусиану Майя, а четвертым судьей станет Клаудио Перейра. Также на матче будет задействована система VAR.

К слову, Пинейру ранее не работал на матчах Динамо, однако хорошо знаком украинским болельщикам. В частности, он фиксировал победу сборной Украины над французами (3:1) на молодежном Евро-2023, а также был свидетелем разгрома национальной команды над Арменией (5:0) в Лиге наций.

Кроме того, он обслуживал поединок Шахтера против РБ Лейпциг (4:1) в Лиге чемпионов, а в сезоне 2019/20 судил матч группового этапа Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном (2:2).

Напомним, повторная встреча между Бешикташем и Динамо состоится в четверг, 31 августа. Начало битвы в 21:00.

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