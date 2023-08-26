"За майже рівної гри нічого не віщувало забитого гола. Поставили пенальті, пропустили не зовсім логічний гол – це вибило з колії. Але треба віддати належне: кияни вийшли з цієї ситуації і далі грали рівно, була й перевага, але такі голи впливають психологічно.

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Склад команди у Бешикташа дуже досвідчений, майстерні виконавці. Було видно, що вони впевнені у своїй грі, брали м'яч під контроль, брали паузу, з такою командою важко грати першим номером. Динамо грало молодим складом, хлопці проявляли характер, бились за результат, за команду, за країну і хотіли зробити вболівальникам свято.

Хочу виокремити Караваєва, він видав сильний матч, віддавав і сам забив, але люди в чорному на VAR зробили свою справу – не хочу їх звинувачувати, у них свої рекомендації. Не пощастило: і пенальті, і скасували гол, і не вистачило досвіду.

За рахунку 2:2 динамівці побігли вигравати цей матч. А було б більше досвіду – зіграли б внічию, такий рахунок давав гарні шанси на матч-відповідь. І зараз шанси є, але ж 3:2 і 2:2 – різні речі. Цей рахунок дозволяє Бешикташу грати другим номером, віддавати ініціативу.

Молодь Динамо хотіла перемогти: молодість, експресія. Царенко, Діалло, Ванат всю гру намагався, шукав моменти серед досвідчених захисників турецької команди. Тренер завжди на межі ризику під час виконання замін. Випустивши на поле Царенка, Луческу хотів здивувати. В Антона мало ігрового часу, Мірча хотів випустити швидкісного футболіста, якого турки навіть не бачили у грі, продивляючись матчі, нестандартний хід хотів зробити.

Шанси в команди є. Нам треба, щоб українські команди добре відіграли у матчах-відповідях. Якщо з трьох команд дві пройдуть далі в груповий етап, це вже буде дуже добре, дуже важливо для нашого футболу й для нашої країни", – сказав Венглинський у коментарі Sport.ua.

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