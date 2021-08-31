Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з Вітінью. Угода розрахована на 5 років. У Києві бразилець виступатиме під 22-м номером, який раніше належав Жерсону Родрігесу.

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До слова, трансфер 22-річного віншера не став несподіванкою. Ще кілька днів тому було відомо, що Динамо виграло у Бордо боротьбу за Вітінью. Пізніше також повідомлялося про успішне проходження медогляду.

Зауважимо, що Вітінью на клубному рівні виступав виключно за Атлетіко Паранаенсе, за який зіграв 60 матчів (15 голів та 7 асистів). Новачок Динамо здатен на будь-якій позиції в атакувальній ланці півзахисту, але більше тяжіє до лівого флангу.

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