"Первые впечатления замечательные, я уже два дня в Киеве, мне здесь очень нравится, Динамо также производит лучшее впечатление.

Динамо объявило о трансфере Витиньо

Были ли другие варианты, кроме Динамо? Это было мое личное желание. Я выбрал Динамо, потому что это большой европейский клуб. Когда мне предложили перейти сюда, я сразу согласился.

Кого из бразильских легионеров знаю? Данило Силву, который стоит рядом. Нужно много работать, чтобы играть, так, как он. Надеюсь, у меня это получится. Хочу вместе с другими ребятами приносить пользу команде и делать для него что-то хорошее.

Мои сильные качества? Я беру пример с Неймара и Роналдиньо, хочу играть, как они. Если буду много работать, верю, что у меня это получится в Динамо.

Для меня здесь все новое, поэтому в первую очередь для меня важно адаптироваться к новым условиям, максимально выкладываться на поле на тренировках и помогать Динамо. Рассчитываю серьезно здесь поработать.

Адаптация? Я – командный игрок, поэтому партнеры для меня важны. Также буду внимательно слушать, что хочет от меня тренер. Думаю, адаптируюсь быстро. Конечно же, буду прислушиваться к советам Данило Силвы и советоваться с ним по телефону, если будут вопросы.

Почему выбрал для себя 22-й номер? Эта цифра является суммой дней рождений сына и других членов семьи.

Цели с Динамо? Прежде всего, хочу адаптироваться в команде и каждый год становиться чемпионом, завоевывая трофеи.

Ближайшие планы? Останусь в Украине и буду усердно работать в ожидании партнеров", – цитирует Витинью официальный сайт киевлян.

Напомним, бразилец подписал контракт с киевлянами на 5 лет, игрок принадлежал Атлетико Паранаэнсе.

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