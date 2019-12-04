Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі на виїзді

В рамках матчу 15-го туру АПЛ Манчестер Сіті завдяки голам Габріела Жезуса, Родрі та Ріяда Мареза впевнено переміг Бернлі на його полі.

У заявці Манчестер Сіті не знайшлося місця Олександру Зінченку, який вже відновився від травми й протягом останніх днів тренувався у загальній групі. Вочевидь, Пеп Гвардіола вирішив не ризикувати українцем у важкій грі проти олдскульного Бернлі, поставивши у стартовий склад Анхеліньо.

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"Містяни" з перших хвилин захопили ініціативу на футбольному полі, а вже на 6-й Анхеліньо потужним ударом з-за меж штрафного вколотив м'яч у лівий нижній кут – м'яч влетів у сітку, однак гол не зарахували через офсайд у Жезуса, який зачепив м'яч перед воротами. Бернлі огризнувся непоганою контратакою без логічного завершення – і на цьому активність господарів у атаці обмежиться аж до завершення першого тайму.

Сіті у першій половині першого тайму не підіймав ритм, але впевнено тримав контроль над грою. Зрештою, це вилилось у контратаку на 24-й хвилині, яку класним ударом з лівого кута штрафного під дальню стійку завершив Габріел Жезус – 0:1.

Ще за вісім хвилин у такому ж неквапливому темпі "містяни" провели контрвипад з прострілом Де Брюйне на лінію воротарського під замикання Стерлінгу – Рахім пробив з кількох метрів, однак Бардслі у підкаті врятував Бернлі. На 36-й Кевін спробував сам перевірити пильність гокіпера, вистріливши з-за меж карного майданчика, але м'яч рикошетом від Пітерса спокійно влетів у руки Поупу.

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В завершенні першого тайму команди обмінялися класними моментами. Першими огризнулися господарі: на 42-й хвилині МакНіл зльоту пробив метрів з 20-ти, однак влучив у спину своєму ж партнеру, на що Сіті відповів контратакою з діагональною передачею Де Брюйне на правий край штрафного – Бернарду Сілва завдав удару в дотик, але Поуп парирував ногою. Зрештою, на перерву футболісти відправились за мінімальної переваги манкуніанців.

На старті другого тайму зміст гри не змінився. Не дивно, що вже на 50-й хвилині Манчестер Сіті забив другий гол: гості розгорнули атаку з переведенням м'яча на правий фланг та ідеально вивіреною розрізною передачею Бернарду Сілви на Жезуса – Габріел забивав з кількох метрів!

Ще через три хвилини бразилець міг оформити хет-трик, однак після його пострілу з-за меж карного майданчика м'яч пролетів поруч із дальнім кутом. На 57-й метрів з 20-ти пробивав Вокер (удар заблокували), а на 58-й з дистанції стріляв Де Брюйне – над поперечиною. Бернлі зумів огризнутися лише зі штрафного у виконанні МакНіла на 60-й хвилині, але його удар у дев'ятку Едерсон взяв надзвичайно легко.

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Шон Дайч спробував освіжити гру Бернлі замінами, випустивши на поле Барнса та Родрігеса, однак запалу новачків вистачило буквально на одну контратаку без логічного завершення. Манчестер Сіті продовжував домінувати, що на 69-й хвилині вилилось у третій гол: Родрі спіймав відскок після удару Давіда Сілви й потужно вистрілив зльоту метрів з 22-х – точно під поперечину, 0:3! Інтрига щодо переможця зустрічі була закрита остаточно.

У завершенні поєдинку Манчестер Сіті продовжував тиск на демотивований Бернлі. На 87-й хвилині це вилилось у четвертий гол, який класним ударом з-за меж штрафного в лівий нижній кут провів Ріяд Марез. Втім, вже на 89-й господарі примудрилися розмочити рахунок: Анхеліньо невдало вибив м'яч з власного карного майданчика, влучивши у свого партнера, а Бреді, спіймавши відскок, пробив з близької дистанції – 1:4. Цей гол став останнім у зустрічі.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 32 очка, порівнявшись за ними з Лестером і потіснивши його з другої позиції в турнірній таблиці за додатковими показниками. До першого місця "містянам" не вистачає 8 залікових балів. Бернлі ж, маючи всього 18 пунктів, залишився на одинадцятій сходинці.

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