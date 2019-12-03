Бернлі – Манчестер Сіті: відеотрансляція матчу АПЛ

Бернлі в матчі 15-го туру чемпіонату Англії приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 15-го туру АПЛ Бернлі – Манчестер Сіті розпочався о 22:15 за київським часом. Олександр Зінченко, попри відновлення від травми, у заявку на гру не потрапив. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн, відеотрансляція зустрічі доступна в цій новині.

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Стартові склади

Бернлі: Поуп – Бардслі, Тарковскі, Мі, Пітерс – Лєннон, Корк, Хендрік, Дрінквотер, МакНіл – Вуд

Запасні: Харт, Гібсон, Лоутон, Брейді, Родрігес, Видра, Барнс

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Фернадіньо, Отаменді, Анхеліньйо – Д. Сілва, Родрі, Де Брюйне – Б. Сілва, Жезус, Стерлінг

Запасні: Браво, Стоунз, Менді, Гарсія, Кансело, Фоден, Марез

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