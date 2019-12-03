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Гвардіола запевнив, що Манчестер Сіті не робитиме трансферів взимку попри складну кадрову ситуацію

10:45 361 Читать на русском
Гвардіола запевнив, що Манчестер Сіті не робитиме трансферів взимку попри складну кадрову ситуацію
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про свої пріоритети у комплектації складу.

"Мені подобається гра Фернандінью на позиції центрального захисника. Я вважаю за краще ставити його туди, тому грає саме він.

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Мені не потрібні гравці у січні. Ми вирішимо цю ситуацію після завершення сезону. Це стосується гравців, контракти яких добігають кінця, та тих, які мають більш довгострокові угоди. Ми зробимо те, що вважаємо найкращим для клубу та нашої організації на наступний сезон", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, після 14 турів АПЛ "містяни" відстають від Ліверпуля на 11 очок. Однією з головних проблем чинних чемпіонів стали саме травми основних виконавців – Ляпорта, Стоунза, Зінченка, Агуеро та інших.

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