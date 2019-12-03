Моурінью повертається в Манчестер, Ярмоленко полює на "вовків", знамените англійське дербі – топ-матчі євромідвіку

"Футбол 24" виділяє головні події європейського мідвіку. Жозе Моурінью знову в Манчестері, потенційне повернення Зінченка та дербі Мерсисайду – це та інше читайте в нашому матеріалі.

Посеред тижня поціновувачам європейського футболу сумувати не доведеться. Хоч єврокубкові баталії ще чекають свого часу до наступного мідвіку, але без футболу високого рівня ми не залишимося. У тій же Англії будуть зіграні кілька цікавих поєдинків у рамках 15-го туру, а у Франції пройде битва учасників Ліги чемпіонів.

Челсі – Вест Хем: Ярмоленко у незвичній ролі, 33-річний дебютант АПЛ плаче з батьком, або У Лемпарда такого ще не було

"Футбол 24" зібрав для вас вершки європейського футбольного мідвіку. Як мінімум декілька поєдинків точно варті того, щоб приділити їм увагу.

Ліон – Лілль

3 грудня, 22:05. Ліон, Люм'єр

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитися: єдиний поєдинок не з АПЛ у нашій підбірці. У рамках 16-го туру французької Ліги 1 зійдуться два учасники Ліги чемпіонів 2019/20 – Ліон вдома прийматиме Лілль. Останній провалив груповий турнір найпрестижнішого єврокубка, втративши шанси на прохід навіть до Ліги Європи. А от доля Ліона залежить не лише від нього – в останньому турі французи приймуть РБ Лейпциг, який вже гарантував собі путівку у плей-офф, але потрібно сподіватися ще й на Бенфіку, яка повинна відібрати очки у Зеніта.

Ліон після провального старту сезону наважився на зміну головного тренера. Замість Сілвінью "ткачів" очолив Руді Гарсія, після чого справи одразу пішли вгору – 4 перемоги у 5-ти останніх матчах. З борця за виживання Ліон піднявся практично в єврокубкову зону, а до 3-ї позиції, яка дає право на Лігу чемпіонів – лише 2 очки. До слова, наставник Ліона Руді Гарсія протистоятиме команді, у якій зробив собі ім'я – саме під його керівництвом Лілль сенсаційно став чемпіоном Франції у сезоні 2010/11, а одним із лідерів тієї команди був тоді ще зовсім юний Еден Азар.

Лілль у останніх матчах демонструє трохи гірші результати, ніж Ліон, – лише 2 перемоги у 5-ти поєдинках. Після гри на Люм'єрі Ліон має шанс увірватися в зону Ліги чемпіонів.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Ліона – 2,03; нічия – 3,58; перемога Лілля – 3,94.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Бернлі – Манчестер Сіті

3 грудня, 22:15. Бернлі, Терф Мур

Телетрансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Манчестер Сіті опинився у скрутному становищі. В минулому турі команда Хосепа Гвардіоли втратила перемогу над Ньюкаслом та відпустила Ліверпуль вже на 11 очок. Більше того – феноменальний зараз Лестер відірвався від "містян" на 3 пункти, тому за підсумками 14-ти турів чемпіони Англії посідають не надто звичну для себе третю позицію. Відповідно, на Терф Мур Манчестер Сіті влаштує лише перемога, причому в умовах серйозного кадрового дефіциту – не зіграють Агуеро та Гюндоган, не кажучи вже про давно травмованих Сане і Ляпорта.

Не сприяє Гвардіолі та його підопічним і насичений календар. Вже у суботу Манчестер Сіті гратиме дербі з Юнайтед, а 11 грудня у Загребі проведе поєдинок заключного туру Ліги чемпіонів проти місцевого Динамо. Імовірно, у Хорватію вирушить чимало резервістів, адже зараз для "містян" настає чи не вирішальний відрізок сезону. Ще кілька невдач – і про чемпіонський титул АПЛ можна буде забути.

Бернлі теж не може похизуватися стабільністю. Команда Шона Дайча в одному турі громить Вест Хем, а в іншому шокує таким же розгромом від новачка еліти Шеффілд Юнайтед. Безумовно, Манчестер Сіті є явним фаворитом матчу, але непередбачуваний Бернлі здатен на сенсацію.

Приємною новиною для Гвардіоли стало повернення у загальну групу Олександра Зінченка. Українець не грав в АПЛ майже 2 місяці, а днями відновив тренування з партнерами по команді. Конкуренти Зінченка – Менді та Анхеліньо – не надто вражали надійністю, тому Олександр має підстави сподіватися на повернення у стартовий склад. Втім, існує імовірність, що Гвардіола не стане форсувати повернення українця у гру. Тим більше, напередодні дербі Манчестера.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Бернлі – 13,50; нічия – 6,45; перемога Манчестер Сіті – 1,26.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Вулверхемптон – Вест Хем

4 грудня, 21:30. Вулверхемптон, Молінью

Чому потрібно подивитися: команда Андрія Ярмоленка нарешті перервала жахливу двомісячну серію без перемог. Вест Хем сенсаційно обіграв Челсі на Стемфорд Брідж та віддалився від зони вильоту. Мануель Пеллегріні може видихнути – відставка, яка вже здавалася неминучою, поки що скасовується.

Наступним суперником "молотів" стане міцний Вулверхемптон. Команда Нуну Ешпіріту Санту востаннє програвала в чемпіонаті ще 14 вересня та посідає 6 позицію в турнірній таблиці. Крім того, "вовки" в поточному сезоні АПЛ вже встигли обіграти Манчестер Сіті на виїзді, тому недооцінювати цю команду Ярмоленку і компанії аж ніяк не можна.

У поєдинку на Молінью Вест Хему потрібно набирати очки, адже вже в наступному турі "молотів" очікує поєдинок проти Арсенала. Безумовно, "каноніри" теж перебувають далеко не в найкращому стані, але команді Пеллегріні відступати нікуди – надто багато було втрачено за попередні 2 місяці.

Андрій Ярмоленко провів не надто вдалий матч із Челсі, але зберігає хороші шанси вийти на поле бодай з лави запасних. Пеллегріні регулярно дає лідеру збірної України ігровий час – єдиний випадок, коли Андрій не вийшов на поле в матчі АПЛ, був ще у першому турі.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Вулверхемптона – 1,79; нічия – 3,85; перемога Вест Хема – 4,90.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем

4 грудня, 21:30. Манчестер, Олд Траффорд

Чому потрібно подивитися: поєдинок у Манчестері – центральний матч 15-го туру Прем'єр-ліги та всього європейського мідвіку. На Олд Траффорд повертається Жозе Моурінью, який рік тому був звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед. Вже у третьому своєму поєдинку на чолі Тоттенхема одіозний португалець протистоятиме своїй колишній команді. Безумовно, поєдинок матиме колосальне значення для Жозе, який однозначно прагне довести босам МЮ помилковість свого звільнення.

Під керівництвом Моурінью "шпори" повернулися на переможний шлях – два тріумфи поспіль в рамках АПЛ та шикарний камбек у Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса. Саме лондонці, на думку букмекерів, є фаворитами поєдинку на Олд Траффорд, адже Манчестер Юнайтед ніяк не може знайти своєї гри.

"Червоні дияволи" відстають від Тоттенхема на 2 очки, а від зони Ліги чемпіонів – на цілих 8. Стабільністю результатів і не пахне – лише 2 перемоги у 5-ти останніх матчах та втрати очок з такими командами як Шеффілд Юнайтед і Астон Вілла. Поразка від "шпор" практично поховає сподівання манкуніанців на топ-4 і цілком може залишити МЮ без головного тренера. За чутками, невдачі у матчах з Тоттенхемом та Манчестер Сіті поставлять крапку в кар'єрі Уле Гуннара Сульшера на Олд Траффорд. Все йде до того, що норвежець поповнить список тренерів, які не зуміли стати "новим Фергюсоном" у Манчестер Юнайтед.

Нових кадрових втрат у команд немає. Поль Погба все ще травмований та не вийде на матч проти свого екс-тренера – це найвагоміша втрата манкуніанців. Що стосується Тоттенхема, то там теж все без змін – у лазареті перебувають Льоріс, Ламела, Ворм та Девіс.

Цікаво, що останній поєдинок АПЛ на Олд Траффорд між цими командами у серпні 2018 року завершився впевненою перемогою Тоттенхема з рахунком 3:0.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Манчестер Юнайтед – 2,75; нічия – 3,54; перемога Тоттенхема – 2,66.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ліверпуль – Евертон

4 грудня, 22:15. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ліверпуль спробує продовжити переможну серію в поєдинку проти земляків з Евертона у рамках найстарішого чинного дербі Англії (триває з 1962 року).

Команда Юргена Клоппа лише раз в поточному чемпіонаті втратила очки та відірвалася від Манчестер Сіті вже на 11 пунктів. Сезон 2019/20 може стати ключовим для "червоних" – якщо вони збережуть такий темп, то нарешті перервуть жахливу серію у вигляді трьох десятиліть без чемпіонства.

Втім, Евертон має свої плани на такий розвиток подій. Востаннє "іриски" перемагали в мерсисайдському дербі ще у 2010 році, тому, безумовно, прагнуть перервати неприємну серію. Втім, Евертон примудряється доволі регулярно відбирати очки у своїх сусідів. Зокрема, у березні поточного року "сині" поставили болючу підніжку Ліверпулю, який відчайдушно боровся за чемпіонство. Команда Клоппа в підсумку відстала від Манчестер Сіті лише на одне очко – можливо, забракло саме тих двох втрачених балів у дербі?

Юрген Клопп отримав серйозну втрату. Фабінью – один з лідерів півзахисту – через травму вибув приблизно на 2 місяці. Давно перебувають у лазареті Матіп і Клайн. У Евертона точно не зіграють Гомеш та Коулмен, під питанням вихід на поле Тео Волкотта та Фабіана Делфа.

Нагадаємо, в сезоні 2018/19 Ліверпуль у домашньому матчі дотиснув Евертон лише завдяки курйозному голу на останніх секундах гри. Той забитий м'яч Оріджі та святкування Клоппа з Аліссоном фанати "червоних" забудуть ще нескоро.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Ліверпуля – 1,39; нічия – 5,20; перемога Евертона – 9,00.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

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