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Бернарду: Сподіваюся, Зінченко скоро повернеться і допоможе Манчестер Сіті виграти кілька трофеїв

20:23 459 Читать на русском
Бернарду: Сподіваюся, Зінченко скоро повернеться і допоможе Манчестер Сіті виграти кілька трофеїв
Олександр Зінченко та Бернарду Сілва / Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва поділився думкою про свого одноклубника Олександра Зінченка.

"Зінченко чудовий хлопець і футболіст. Для мене велике задоволення грати з ним. Сподіваюся, він скоро повернеться на поле і допоможе нам виграти кілька трофеїв.

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Він дуже веселий, завжди з хорошим настроєм, максимально викладається на тренуваннях. Для інтерв'ю у мене є питання до Зінченка. Хто одягається краще – я чи ти?" – сказав Сілва каналу Трендець.

Нагадаємо, в середині жовтня Зінченко отримав травму коліна і був прооперований в Барселоні. Невдовзі український футболіст має відновити тренування в основній групі Манчестер Сіті.

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