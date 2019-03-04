Бернарду Сілва продовжить контракт з Манчестер Сіті – нова угода передбачає вражаючу зарплату

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва визначився, де проведе найближчі роки своєї кар'єри.

Бернарду Сілва знаходиться за крок до продовження контракту з Манчестер Сіті на 6 років, повідомляє Sky Sports.

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Нова угода діятиме до 2025 року, а зарплата португальця складатиме 200 тисяч фунтів на тиждень.

Нагадаємо, Бернарду перебрався до табору "містян" у 2017-му за 50 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ 24-річний Сілва провів 28 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 7-ма асистами.

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