Бернарду Сілва відмовився від порівнянь з Роналду

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва вважає порівняння з Кріштіану Роналду перебільшенням.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола похвалив нинішню форму Бернарду Сілви і назвав його зіркою Португалії на рівні з Кріштіану Роналду.

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Проте Сілва наполягає на тому, що йому доведеться пройти довгий шлях, перш ніж можна буде робити такі порівняння.



"Я думаю, що люди інтерпретували речі трохи інакше, ніж він мав на увазі.

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Звичайно, Кріштіану є одним з найкращих гравців за всю історію футболу, зважаючи на його досягнення у футболі за останні 15 років, тому нас неможливо порівнювати", – сказав Бернарду Сілва в коментарі Sky Sports.