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Бернарду Силва отказался от сравнений с Роналду

11:57 22 Читати українською
Бернарду Силва отказался от сравнений с Роналду
Бернарду Силва и Криштиану Роналду / Reuters

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва считает сравнения с Криштиану Роналду преувеличением.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил нынешнюю форму Бернарду Силвы и назвал его звездой Португалии наравне с Криштиану Роналду.

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Однако Силва настаивает на том, что ему придется пройти долгий путь, прежде чем можно будет делать такие сравнения.

"Я думаю, что люди интерпретировали вещи немного иначе, чем он имел в виду.

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Конечно, Криштиану является одним из лучших игроков за всю историю футбола, учитывая его достижения в футболе за последние 15 лет, поэтому нас невозможно сравнивать", сказал Бернарду Силва в комментарии Sky Sports.

Теги
Англия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Бернарду Силва Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити Португалия Португалия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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