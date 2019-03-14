Бернарду Силва отказался от сравнений с Роналду

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва считает сравнения с Криштиану Роналду преувеличением.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил нынешнюю форму Бернарду Силвы и назвал его звездой Португалии наравне с Криштиану Роналду.

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Однако Силва настаивает на том, что ему придется пройти долгий путь, прежде чем можно будет делать такие сравнения.



"Я думаю, что люди интерпретировали вещи немного иначе, чем он имел в виду.

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Конечно, Криштиану является одним из лучших игроков за всю историю футбола, учитывая его достижения в футболе за последние 15 лет, поэтому нас невозможно сравнивать", – сказал Бернарду Силва в комментарии Sky Sports.