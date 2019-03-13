Марадона: Аргентинці пишаються Мессі, але Роналду – звір

Легендарний аргентинський нападник Дієго Марадона у захваті від гри Кріштіану Роналду у матчі проти Атлетіко.

"Є гравці, до яких ніби доторкнулися чарівною паличкою. Це правда – ми, аргентинці, пишаємося тим, що Мессі виступає за Аргентину, а не Іспанію.

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Але Роналду – звір, чиста сила, а тепер ще й чарівник: він сказав, що заб'є три голи і дійсно зробив хет-трик", – передає слова Дієго Марадони Marca.

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Нагадаємо, Ювентус переміг Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:0 та за підсумками обох поєдинків пройшов далі. Усі три голи забив Кріштіану Роналду.