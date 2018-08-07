Бернард близький до переходу в Евертон, – Sky Sports

Колишній півзахисник Шахтаря Бернард може продовжити кар'єру в Евертоні.

Керівництво Евертона близьке до підписання угоди з 25-річним бразильцем, повідомляє Sky Sports News.

Інтер знову хоче підписати Бернарда

За інформацією видання, протягом доби Бернард повинен пройти медогляд у клубі з Ліверпуля.

Раніше повідомлялось, що лондонський Челсі запропонував хавбеку контракт, але якщо він не дасть відповідь до 7 серпня, то клуб переключиться на інші кандидатури.

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