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Бернард близок к переходу в Эвертон, – Sky Sports

6 августа 23:55 34 Читати українською
Бернард близок к переходу в Эвертон, – Sky Sports
Бернард / Фото telegraf

Бывший полузащитник Шахтера Бернард может продолжить карьеру в Эвертоне.

Руководство Эвертона близко к подписанию соглашения с 25-летним бразильцем, сообщает Sky Sports News.

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По информации издания, в течение суток Бернард должен пройти медосмотр в клубе из Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси предложил хавбеку контракт, но если он не даст ответ до 7 августа, то клуб переключится на другие кандидатуры.

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