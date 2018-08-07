Бернард близок к переходу в Эвертон, – Sky Sports

Бывший полузащитник Шахтера Бернард может продолжить карьеру в Эвертоне.

Руководство Эвертона близко к подписанию соглашения с 25-летним бразильцем, сообщает Sky Sports News.

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По информации издания, в течение суток Бернард должен пройти медосмотр в клубе из Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси предложил хавбеку контракт, но если он не даст ответ до 7 августа, то клуб переключится на другие кандидатуры.

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